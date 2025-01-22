HAMM – Ankündigung der Raiffeisenwoche 2026 – Ein neues Programm mit dem Fokus auf die Highlights: Nachdem sich die Raiffeisenwoche im Verlaufe der letzten drei Jahre in den Verbandsgemeinden Hamm (Sieg) und Altenkirchen-Flammersfeld etablieren konnte, erwartet auch 2026 Besucherinnen und Besucher vom 03. bis 12. Juli 2026 eine Reihe von Veranstaltungen, die das genossenschaftliche Erbe Friedrich Wilhelm Raiffeisens in die Gegenwart übertragen.

Friedrich Wilhelm Raiffeisens Genossenschaftsidee ging um die Welt, mittlerweile ist sie immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Während den meisten über die deutschen und europäischen Grenzen hinaus „Raiffeisen“ ein Begriff ist, wissen nicht alle, dass sich hinter dem Namen tatsächlich ein Mensch verbirgt und nur wenige, wo und wie er gelebt hat.

Deshalb veranstalten die Verbandsgemeinden Hamm (Sieg) und Altenkirchen-Flammersfeld in diesem Jahr zum vierten Mal die Raiffeisenwoche, um die Person „Raiffeisen“ und seine Ideen im Rahmen eines kulturellen Highlights des Kreises Altenkirchen erlebbar zu machen.

„Gerade in Zeiten gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen ist die Raiffeisen-Idee aktueller denn je“, betonen die Veranstalter. „Die Woche soll Impulse geben, Menschen vernetzen und das Bewusstsein für die Stärke gemeinschaftlichen Handelns fördern.“

Die Raiffeisenwoche 2026 startet mit hochkarätiger Besetzung durch Dr. Ralf Kölbach. Im Kulturhaus Hamm (Sieg) diskutiert der Vorsitzende der Raiffeisengesellschaft anhand seines Impulsvortrags mit dem Publikum, wo Genossenschaften in der heutigen Zeit Orientierung bieten können. Weiter geht es mit einem vielfältigen Programm rund um Bildung, Bewegung, Unterhaltung und Kultur. Ob Lesungen von lokalen Autoren, die Wanderung um die 1000jährige Eiche von Kaffroth oder der Raiffeisentriathlon als Symbol für die Betätigung von Körper und Geist: Themen, die den Visionär Raiffeisen Zeit seines Lebens beschäftigt haben, werden neu interpretiert.

Eine gute Gelegenheit für Besucherinnen und Besucher von nah und fern also, das Raiffeisenland zu erkunden und in die Umgebung einzutauchen, die Raiffeisen einst inspiriert hat.

Begleitend zu dem reichhaltigen Unterhaltungsprogramm öffnen das Raiffeisenmuseum in Hamm sowie die ihm gewidmeten Häuser in Weyerbusch und Flammersfeld eine Woche lang ihre Türen. Eine „Prise Raiffeisen“ kann man sich aber nach Anmeldung auch vorher dort abholen. Man muss also nicht bis Juli warten, wenn man den Visionär näher kennenlernen und mehr über seine spannende Biografie erfahren möchte.

Frei nach Raiffeisens Satz „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele“, wird auch das Programm der Raiffeisenwoche erst durch viele Menschen – Besucher und Veranstaltende zum Leben erweckt werden.

Daher freuen sich die Verbandsgemeinden Hamm (Sieg) und Altenkirchen-Flammersfeld schon jetzt auf regen Zulauf und nehmen Anfragen zu den Veranstaltungen gerne unter tourismus@hamm-sieg.de und tourist-info@vg-ak-ff.de entgegen. Weitere Informationen zum Programm sowie zu Veranstaltungsorten und Teilnahme finden Interessierte auch unter https://www.hamm-sieg.de/de/raiffeisen-sehen-erleben/raiffeisenwoche/das-programm/. Fotos: Jana Richartz | Verbandsgemeinde Hamm (Sieg)