HAMM – 38-jährige Fahrzeugführerin nimmt ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr in Hamm (Sieg) teil

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen am Freitag, 31. Oktober 2025, gegen 00:10 Uhr einen PKW in der Ortslage Hamm (Sieg) einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die 38-jährige Fahrzeugführerin konnte den Beamten keinen Führerschein aushändigen und machte zunächst wissentlich falsche Angaben bzgl. des Verbleib ihres Dokumentes. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sie nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen ist. Die Ermittlungen führten zu weiteren Fahrten, die zur Einleitung mehrerer Strafverfahren sorgten, denen sich die Verantwortliche nun zu stellen hat. Quelle Polizei