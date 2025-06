HAHN am SEE – Verkehrsunfall auf der B 8 in der Gemarkung Hahn am See

Am 20. Juni 2025 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 8 in der Gemarkung Hahn am See. Ein 70-jähriger Fahrzeugführer fuhr dem Landkreis Marburg-Biedenkopf befuhr die B 8 in Fahrtrichtung Hahn am See und beabsichtigte an der Anschlussstelle auf die B 255 nach links auf diese in Fahrtrichtung Rennerod aufzufahren. Bei dem Abbiegevorgang kam es zu einer Kollision mit der entgegenkommenden 29-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Neuwied. Durch die Kollision überschlug sich ein Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die vier Fahrzeuginsassen, darunter ein siebenjähriges Kind, wurden augenscheinlich leicht verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die B 8 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Zudem kam es im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme zu dem Einsatz eines Rettungshubschraubers. Quelle Polizei