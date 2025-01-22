HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht während dem „Katharinenmarkt“ in Hachenburg

Samstag, 08. November 2025 kam es im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr auf dem Weg oberhalb des Minigolfplatzes „In der Burgbitz“ zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte rückwärts in einer Parkfläche auf dem Weg und stellte nach Rückkehr frische Beschädigungen an der kompletten Beifahrerseite fest. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich ohne seinen Pflichten nachzukommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Verursacher vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg unter der Tel.02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle Polizei