HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz in Hachenburg

Samstagmittag parkte die Geschädigte ihren Audi TT Cabriolet, grau, gegen 12:40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Hachenburg, in der Koblenzer Straße 19. Als sie wenig später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden an der Stoßstange vorne rechts fest. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten PKW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug konnte gelber Fremdlack festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle Polizei