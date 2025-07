HACHENBURG – Treffpunkt Alter Markt – Battersea Power Station – Pink Floyd-Tribute-Show

Back to the Seventies heißt es am 31. Juli, ab 19.15 Uhr auf dem Alten Markt – mit der Battersea Power Station. Ihre Tribute-Show strebt nicht nach einer modernen Neuinterpretation, sondern vielmehr nach größtmöglicher Authentizität, um das Erbe der Rockgiganten zu wahren. Ihre Konzerte sind eine leidenschaftliche Hommage an Pink Floyd, die sowohl die Genauigkeit der Musik als auch die ­Spontanität der Originalauftritte einfängt.

Mit einem Repertoire von über 50 Songs, unterstützt von Backgroundchor und Saxophon, erwartet die Zuschauer ein unvergleichliches musikalisches Erlebnis, das in die Welt von Pink Floyd führt und sowohl die treuesten Fans als auch neue Generationen in den Bann zieht. Dank der Unterstützung der Rhenag ist der Eintritt zu diesem Konzert frei.