HACHENBURG – Kronkorken-Sammlung der Polizei Hachenburg unterstützt Befähigungskurs zur ehrenamtlichen Mitarbeit im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst – 555,55 Euro für die Deutschen Kinderhospiz Dienste im Westerwald

Mit einer großen Kronkorken-Sammlung wollte die Polizeiinspektion Hachenburg etwas Gutes tun: Aus dem Erlös und einer weiteren internen Sammlung sind 555,55 Euro in Form eines symbolischen Spendenschecks an die Deutschen Kinderhospiz Dienste im Westerwald übergeben worden. Jessica Lehnen, Standortleiterin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Westerwald in Hachenburg, freut sich sehr über die Unterstützung der Kinderhospizarbeit. Die Summe wird für die nächsten Befähigungskurse zur ehrenamtlichen Mitarbeit im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst eingesetzt. Denn sieben neue Ehrenamtliche feierten Mitte Juni den Abschluss ihrer aktuellen sechsmonatigen Ausbildung mit der Überreichung ihrer Zertifikate. Der Befähigungskurs umfasst verschiedene Module, in denen es um eigene Trauererfahrungen, die Kommunikation in der Begleitung und das Thema Achtsamkeit geht. Ein nächster Kursstart ist bereits für den Herbst in Planung. Interessierte melden sich bitte unter Telefon 02662/9494590 oder kontakt@ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de. Weitere Info: https://ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de/ oder https://www.instagram.com/hope.kommt.rum/.

Jessica Lehnen, Koordinatorin der Deutschen Kinderhospiz Dienste, sagt: „Allein im Westerwald leben mehr als 240 Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen. Die Spenden helfen uns, diesen Familien in schweren Zeiten beizustehen und unsere Angebote weiter auszubauen. Unsere gut ausgebildeten Ehrenamtlichen begleiten, entlasten, geben Halt und menschliche Nähe.“

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald begleitet betroffene Familien von Hachenburg aus ab der Diagnose, im Alltag, in Krisensituationen und über den Tod des Kindes hinaus. Die neu ausgebildeten Ehrenamtlichen freuen sich auf ihren Einsatz. Sie alle sind überzeugt, dass sie durch ihr Engagement Lücken in der Versorgung von betroffenen Familien schließen können.

Befähigungskurs zur ehrenamtlichen Mitarbeit in der Kinderhospizarbeit

Interessierte, die sich als ehrenamtliche Mitarbeitende im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst engagieren möchten, benötigen keine besonderen Vorkenntnisse. Die Ausbildung umfasst 23 Module, in denen mit theoretischen Einheiten, aber auch praktischen Übungen Themen wie beispielsweise der Umgang mit Trauer, Gesprächsführung, Kommunikation, Krankheitsbilder, Diversität, rechtliche Aspekte sowie Geschwisterarbeit erarbeitet werden. Für die Begleitung selbst sollten zwei bis drei Stunden pro Woche eingeplant werden. Dazu kommen regelmäßige Arbeitstreffen, Fortbildungen und Supervisionen. ©Foto: Ulrich Krämer, Carina Häbel