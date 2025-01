HACHENBURG – Körperverletzung in Hachenburg

Ein polizeilich bekannter, 42jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Hachenburg geriet am Samstag, 11. Januar 2025, gegen 19:50 Uhr, vor einem Hachenburger Supermarkt in Streit mit einem 68jährigen Hachenburger. Der jüngere bettelte den anderen um Geld an und stieß ihm, als er nichts bekam, mehrfach mit dem Einkaufswagen gegen die Beine. In der daraus folgenden Rangelei schlug der Störer den anderen mehrfach mit der Faust gegen den Oberkörper. Anwesende Zeugen riefen die Polizei, die eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufnahm und dem Schläger einen Platzverweis aussprach. Zu schwereren Verletzungen dürfte es nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht gekommen sein. Quelle: Polizei