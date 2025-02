HACHENBURG – Hachenburg hat gewählt – Neuer Sonnenkönig der Hachenburger KulturZeit

Freudige Nachrichten aus der Hachenburger KulturZeit: Ein begeistertes Publikum hat mit beeindruckenden 4,89 von 5 möglichen Sonnenkronen den Kabarettisten René Sydow zum neuen Sonnenkönig gewählt. Was sagt René Sydow selbst zu seiner Wahl? „Ich freue mich sehr auf ein erneutes Wiedersehen in Hachenburg mit dem neuen Programm ‚Männer von Welt‘, wo ich mit meinem ‚Großschatzmeister’ Christian Miedreich die Regentschaft verteidigen werde.“ Wir sind gespannt. Einfach wird es nicht, tritt er doch gegen die zweimalige Sonnenkönigin La Signora an, deren Auftritt im April jetzt schon ausverkauft ist.

Wir freuen uns darauf, unseren Sonnenkönig 2025 am 15. November erneut auf der Bühne zu erleben, denn sein messerscharfer Verstand gepaart mit charmantem, erfrischendem Humor hat die Herzen des Publikums erobert. Ein herzlicher Glückwunsch an unseren strahlenden Sonnenkönig 2025.

Wer Sydow unterstützen möchte, kann sich jetzt schon Karten für den 15. November kaufen unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de. VVK ab 26 Euro / erm. und Low Budget ab 13 Euro (zzgl. Gebühren), 1-Euro-Tickets auf Anfrage möglich. AK ab 32 Euro / erm. ab 16 Euro