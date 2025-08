HACHENBURG – Gefährliche Körperverletzung durch Pfeffersprayeinsatz in Hachenburg

Freitagabend, 01. August 2025, gegen 22:40 Uhr befand sich ein 25-jähriger Mann in Begleitung eines Bekannten in der Bahnhofstraße in Hachenburg. Der 25-Jährige geriet mit zwei Männern in Streit, weil die ihn grundlos beleidigten. Im Rahmen der Streitigkeiten setzte einer der unbekannten Männer Pfefferspray gegen den 25-Jährigen ein und verletzte ihn dadurch leicht. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer zu Fuß. Es ist lediglich bekannt, dass die Täter in etwa das Alter des Geschädigten haben dürften. Quelle Polizei