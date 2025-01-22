HACHENBURG – Diebstahl mehrerer iPhones in Hachenburg – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Donnerstag, den 05.02.2026, kam es in einem Telekom-Geschäft in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg zu einem Diebstahl mehrerer iPhones. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen betraten um 13:40 Uhr zwei junge Männer das Geschäft und entwendeten vier auf einem Ausstellungstisch ausgelegte Geräte. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Beide Tatverdächtigen werden als junge Männer mit dunklen Haaren beschrieben. Einer der Täter trug eine Kappe. Beide waren mit dunklen Jacken sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bahnhofstraße.

Wer Hinweise zu den Tätern oder zu möglichen genutzten Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Tel. 02662-95580 oder der E-Mail pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei