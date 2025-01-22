HACHENBURG – Deutsche Kinderhospiz Dienste veranstalten Blaulicht-Tag am 09.05.2026 – Ein besonderer Tag für besondere Familien

Am 09. Mai 2026 veranstaltet der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald gemeinsam mit der Blaulichtfamilie Westerwald einen besonderen Aktionstag: Von 11 bis 17 Uhr verwandelt sich das Außengelände an der Rundsporthalle in Hachenburg in einen Ort der Begegnung,

Information und Gemeinschaft.

Zahlreiche Organisationen der sogenannten Blaulichtfamilie, darunter ASB, Bundeswehr, DRK, Feuerwehren, Justizvollzugsanstalt, Polizei, THW und die Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Koblenz werden vor Ort sein. Die Einsatzkräfte, die täglich Hilfe leisten, treffen an diesem Tag auf Familien, die selbst Unterstützung benötigen. Der Blaulichttag richtet sich besonders an Familien mit einem schwer erkrankten Kind. Ziel ist es, eine offene und niedrigschwellige Atmosphäre zu schaffen, die zum Mitmachen, Entdecken und Austausch einlädt und dabei kleine, wertvolle Momente der Freude ermöglicht.

Für viele Familien kann dieser Tag zugleich ein erster Kontakt mit dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald sein. Der Dienst mit Sitz in Hachenburg arbeitet unter dem Dach der Deutschen Kinderhospiz Dienste. Er begleitet Familien mit lebensverkürzend oder lebensbedrohlich erkrankten Kindern ab der Diagnose, im Alltag, in Krisensituationen und über den Tod des Kindes hinaus. Alleine im Westerwald leben mehr als 240 schwerstkranke Kinder und Jugendliche. Weitere Infos unter Telefon 02662/9494590 oder kontakt@ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de,

https://ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de/.