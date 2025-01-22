GÜLLESHEIM – Zeltlager der VG AK-FF – Zweites Zeltlager der Jugendfeuerwehren aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Vom 22.07. bis 25.07.2026 trafen sich 56 Kinder und über 20 Betreuer rund um die Sporthalle in Güllesheim zum zweiten Zeltlager der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Schon am Dienstagabend entstanden die ersten Zelte, bevor es am Mittwoch richtig losging. Nach dem gemeinsamen Mittagessen folgte gleich die Lagerolympiade, bei der die Teilnehmer in kleinen Gruppen unterschiedliche Stationen mit knackigen Aufgaben meisterten. Im Anschluss fand die Siegerehrung statt, bei der die besten Gruppen für ihren Einsatz ausgezeichnet wurden.

Am Donnerstag wechselten sich vier Gruppen im Rotationsprinzip ab: Zwei von ihnen hatten jeweils Zeit zur freien Gestaltung auf dem Zeltplatz, während parallel eine Gruppe beim Minigolf antrat und eine weitere ihre Kletterfertigkeiten am Hölderstein unter Beweis stellte. Für die freien Gruppen standen dabei der Spieleanhänger der Kreisjugendfeuerwehr Altenkirchen sowie der Hindernisparcours-Hüpfburg der Kinder- und Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz bereit, an denen sich die Kids nach Herzenslust austoben konnten.

Auf diese Weise kam im Laufe des Tages jedes Kind sowohl in den Genuss von Minigolf als auch von Klettern und hatte obendrein Gelegenheit zum Entspannen. Den Abend rundete ein gemeinsames Grillfest ab, zu dem sich prominenter Besuch angekündigt hatte: Bürgermeister Fred Jüngerich der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Wehrleiter Andre Wollny und sein Stellvertreter Raphael Jonas, die Wehrführer der beteiligten Feuerwehren sowie Ortsbürgermeister Peter Humberg aus Güllesheim ließen es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen. Im Anschluss durften sich die Kinder noch an Stockbrot und Marshmallows am Lagerfeuer erfreuen.

Ganz sportlich ging es am Freitag zu: Direkt nach dem Frühstück eröffnete ein packendes Völkerballturnier den Tag, bei dem im Anschluss ebenfalls die Sieger gekürt und geehrt wurden. Zum Abend hin stand ein Ausflug zur Kirmes nach Horhausen auf dem Programm, und den würdigen Schlusspunkt setzte eine ausgelassene Lagerdisco.

Der Samstag stand schließlich ganz im Zeichen von Abbau und Aufräumarbeiten. Zum Abschied ließ es sich die Verpflegungseinheit nicht nehmen, die Kinder noch einmal mit Brötchen und Würstchen zu verwöhnen, bevor sich alle auf den Heimweg machten.

Vier unvergessliche Tage voller Zusammenhalt, Spaß und gemeinsamer Unternehmungen liegen nun hinter uns. Es entstanden neue Bekanntschaften, und der Gemeinschaftssinn innerhalb unserer Verbandsgemeinde wurde weiter gestärkt. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die zum Gelingen beigetragen haben – besonders bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, die uns die Halle zur Verfügung stellte und das Vorhaben tatkräftig unterstützte. Ein ebenso herzlicher Dank gebührt sämtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie den zahlreichen freiwilligen Helfern, ohne deren Einsatz die Veranstaltung nicht realisierbar gewesen wäre. Ein besonderes Kompliment verdienen unsere Jugendlichen: Durch euren Einsatz, eure Rücksichtnahme und die ausgelassene Stimmung wurde dieses Lager zu etwas ganz Besonderem. Mit dem Verlauf des zweiten Zeltlagers sind wir rundum zufrieden und blicken bereits jetzt gespannt auf die nächste Ausgabe. Text: Jonathan Jonas / VG-Jugendwart AK-FF – Foto: Lea Klahr / Jugendwartin Pleckhausen