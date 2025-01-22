GRÜNSTADT – Verkehrsunfall in Grünstadt – Fußgängerin verletzt

Montagmorgen, 17. November 2025 kam es gegen 09:52 Uhr in der Bitzenstraße, an der Einmündung zur Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei bog der Pkw von der Bahnhofstraße nach rechts in die Bitzenstraße ab, wo er mit der Fußgängerin, die die Fahrbahn überquerte, kollidierte. Die Fußgängerin wurde umgehend von Unfallzeugen und Ersthelfern erstversorgt, bevor sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Während der Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizeiinspektion Grünstadt ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Quelle Polizei