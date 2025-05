GRÜNSTADT – Autofahrer bei Unfall auf der L 395 bei Grünstadt schwer verletzt

Ein 28 Jahre alter Autofahrer wurde in der Nacht auf Donnerstag, 22. Mai 2025, gegen 00:15 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann befuhr die L 395 von Grünstadt kommend in Richtung Mertesheim. Auf der Strecke kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen parallel zur L 395 ansteigend verlaufenden Feldweg hoch, überschlug sich zwei Mal und blieb schließlich auf seinem Dach liegen. Den 28-Jährigen, der alleine im Fahrzeug saß, brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Weil er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein vorheriger Atemalkoholtest war verletzungsbedingt nicht möglich. Quelle Polizei