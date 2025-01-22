GROSSMAISCHEID – Verkehrsunfall in Großmaischeid – Person von Traktor überrollt

Am 16. Oktober 2025, 18:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf einer Wiese in der Nähe der Ortschaft Großmaischeid, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Bei Ladearbeiten setzte sich ein zu diesem Zeitpunkt nicht besetzter Traktor aus ungeklärter Ursache eigenständig in Bewegung. Beim Versuch auf den sich bewegenden Traktor aufzusteigen und abzubremsen, kam der Fahrer zu Fall und wurde von einem der Reifen überrollt. Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei. Quelle Polizei