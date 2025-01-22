GROSSMAISCHEID – Sachbeschädigung auf dem Sportplatz Großmaischeid

Im Zeitraum zwischen 02. Januar 2026, 20:00 Uhr und 05. Januar 2026, 09:00 Uhr beschädigten Unbekannte die Rasenfläche des Bolzplatzes der Ortsgemeinde Großmaischeid. Die Täter drifteten auf der schneebedeckten Rasenfläche mit einem PKW und beschädigten dabei in erheblichem Maße die Grasnarbe. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Zeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei