GRAFSCHAFT – Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 61 – Fahrtrichtung Süden, zwischen AD Bad Neuenahr-Ahrweiler und AD Sinzig

Am 01. Januar 2026 gegen 00:16 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 61, Fahrtrichtung Koblenz, zwischen Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und Dreieck Sinzig. Den Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf einen vorausfahrenden Pkw mit zwei Personen besetzt auf, sodass der sich am Standstreifen überschlug und im Bankett zum Stehen kam. Der 49-jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt -aber nicht lebensbedrohlich- die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, es wurde ein Gutachter hinzugezogen. An beiden Pkw entstand Totalschaden und sie waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Richtungsfahrbahn Süden war im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten für vier Stunden gesperrt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, Feuerwehr, die Autobahnmeisterei Mendig sowie die Autobahnpolizei Mendig. Quelle Polizei