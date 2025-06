GÖRGESHAUSEN – Brand eines Hybrid-Fahrzeugs auf der BAB 3 in der Gemarkung Görgeshausen

Am 24. Juni 2025 um 15:35 Uhr wurde ein brennendes Hybridfahrzeug in der Ausfahrt der BAB 3 in der Gemarkung Görgeshausen gemeldet. Der Fahrzeugführer aus Hessen bemerkte während der Fahrt auf der Autobahn eine starke Rauchentwicklung im Motorblock und befuhr die Ausfahrt Görgeshausen bis zur Einmündung an die L 318. Dort verließ er unverletzt sein brennendes Fahrzeug. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Bedingt durch die Bergungs- und Löscharbeiten sowie die aufwändige Fahrbahnreinigung kam es zur Sperrung der Autobahnausfahrt und Verkehrsbeeinträchtigungen auf der L 318. Neben der Polizei waren noch die Feuerwehr, die Straßenmeisterei Diez und eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung am Einsatzort. Der Schaden an dem PKW wird auf 90.000 Euro geschätzt. Quelle Polizei