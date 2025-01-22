GLOCKSCHEID – Musik, Geselligkeit und jede Menge Spaß – Erfolgreiches Dorffest-Wochenende in Glockscheid

Das diesjährige Festwochenende des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid war ein voller Erfolg: An drei Tagen wurde in Glockscheid bei einem vielfältigen Musikprogramm und bestem Wetter gefeiert und auf das Dorfleben angestoßen.

Den Auftakt bildete der „Große Mai-Treff“ mit gleich drei Bands: „Still not famous“ erlebten ihren ersten Auftritt vor großem Publikum, die jungen Musiker von „Qu!nt Felicity“ hatten das Publikum schon im Vorjahr begeistert und „Get Back“ überzeugten zum zweiten Mal in Glockscheid mit ihren Party-Hits aus den vergangenen Jahrzehnten. Durch die Stempelkarten-Aktion des Vereins und Partner-Gastronomen kamen viele Wandergruppen nach einem Besuch bei umliegenden Restaurants oder Kneipen zum Dorffest, um dort ein Freigetränk zu genießen.

Weiter ging es am Samstag mit einem der 2. Almblick-Revival-Party. DJ Almblick brachte mit seiner Musik die Menschen zum Tanzen und zum Schwelgen in alten Erinnerungen an die denkwürdige Kneipe „Em Dörfje“, dafür sorgte neben Liedern aus den 70er und 80er Jahren auch eine Fotowand mit Eindrücken des Almblicks, aber auch von vergangenen Dorffesten.

Den Abschluss des diesjährigen Dorffestes bildete ein Frühschoppen mit dem Wiedklang und den Rahmser Böhmische plus großem Kuchenbuffet, wie es sich für eine Geburtstagsparty gehört: Vor 40 Jahren fand das erste Dorffest in Glockscheid statt.

„Wir konnten auch in diesem Jahr mit einem Programm überzeugen, das bei freiem Eintritt für jede Generation etwas bereit hielt – von Musik aus den Almblick-Zeiten und aktuellen Songs bis hin zu Blasmusik, aber wir haben auch an ein Kinderprogramm, das von der Waldbreitbacher Jugendgarde auf die Beine gestellt wurde“, schaut Pierre Fischer als 1. Vorsitzender zurück auf das erfolgreiche Wochenende. „Doch erst durch die großartige Hilfe unserer Mitglieder, befreundeter Vereine und unserer heimischen Dienstleister, Gastronomen und Firmen sowie unserem Hauptsponsor Neumann Immobilien konnten wir das Fest stemmen“, bedankt sich Manuel Hardt, 2. Vorsitzender, bei den Engagierten, die auch beim Arbeitseinsatz auf dem Festgelände vor einigen Wochen mit angepackt haben.

Auch in diesem Jahr war es wieder möglich, eine Tombola mit attraktiven Preisen auf die Beine zu stellen und die Hälfte des Erlöses an die Vor-Tour der Hoffnung zu spenden (Bericht folgt). „Uns ist es wichtig, auch an die Menschen zu denken, die ein schweres Schicksal haben und nicht mit uns ausgelassen feiern können“, so Fischer. Weitere Informationen zum Dorfverein Glockscheid-Wüscheid gibt es auf dem Instagram-Account und im WhatsApp-Kanal des Vereins. Foto: Julia Fröder