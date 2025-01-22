GLOCKSCHEID – Dorfverein präsentiert Stempel-Aktion – Gastronomische Betriebe unterstützen Idee zum 1. Mai

Das diesjährige Dorffest des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid findet von Freitag, 1. bis Sonntag, 3. Mai in Glockscheid (Amselweg) statt. Für den 1. Mai hat sich der Vorstand eine besondere Aktion überlegt: „Es lohnt sich, die für einige Gruppen und Familien traditionelle Wanderung bei uns ausklingen zu lassen und vorher bei einem unserer gastronomischen Partner vorbeizuschauen“, erklärt Pierre Fischer, 1. Vorsitzender, die diesjährige Stempel-Aktion. Gäste können bei regionalen Betrieben Stempel sammeln, indem sie dort einkehren „und sie erhalten bei uns dann ein Freigetränk“, ergänzt der 2. Vorsitzende Manuel Hardt. Karten gibt es bei den teilnehmenden Betrieben: Gasthof Paganettis (Verscheid), Partykneipe Memminger (Hausen), Malberghütte (Hausen), Kiosk am Turm (Kurtscheid) und Uwes Partykneipe (Waldbreitbach).

Das Festgelände in Glockscheid ist ab 11 Uhr geöffnet und ab 15.30 Uhr gibt es Live-Musik von „Still not famous“, „Qu!nt Felicity“ (17 Uhr) und „Get Back (19 Uhr).

Auch am Samstag, 2. (ab 17 Uhr) und am Sonntag, 3. Mai (ab 11 Uhr) lädt das Dorffest zu geselligen Stunden ein. „Wir haben uns auch für dieses Jahr ein vielfältiges Programm überlegt, bei der jede Generation auf ihre Kosten kommt“, betont Fischer, „und dass bei freiem Eintritt.“ So gibt es wieder eine Almblick-Revival-Party, dieses Mal mit DJ Almblick (Samstag) und einen Dorftag (Sonntag) mit dem Wiedklang und den Rahmser Bömische. Ebenfalls gibt es in diesem Jahr wieder eine Verlosung zu Gunsten der Vor-Tour der Hoffnung. Weitere Informationen zum Dorfverein Glockscheid-Wüscheid gibt es auf dem Instagram-Account und im WhatsApp-Kanal des Vereins.