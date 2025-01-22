Bürgerkurier

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GIERSHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Giershausen

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GIERSHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Giershausen

Am Dienstag, 14. Juli 2026, 20:00 Uhr, findet im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Nutzungsänderung und Umbau eines Dreifamilienhauses zum Mehrfamilienwohnhaus mit 8 Wohneinheiten
  2. Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für die Errichtung einer Teleport-Anlage im Außenbereich
  3. Grundstücksangelegenheiten
  4. Verschiedenes

Jens Klöckner

Ortsbürgermeister

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