GIERSHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Giershausen
GIERSHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Giershausen
Am Dienstag, 14. Juli 2026, 20:00 Uhr, findet im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Nutzungsänderung und Umbau eines Dreifamilienhauses zum Mehrfamilienwohnhaus mit 8 Wohneinheiten
- Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für die Errichtung einer Teleport-Anlage im Außenbereich
- Grundstücksangelegenheiten
- Verschiedenes
Jens Klöckner
Ortsbürgermeister