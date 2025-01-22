GIERSHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Giershausen

Am Dienstag, 14. Juli 2026, 20:00 Uhr, findet im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Nutzungsänderung und Umbau eines Dreifamilienhauses zum Mehrfamilienwohnhaus mit 8 Wohneinheiten Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für die Errichtung einer Teleport-Anlage im Außenbereich Grundstücksangelegenheiten Verschiedenes

Jens Klöckner

Ortsbürgermeister