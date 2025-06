GIELEROTH – VdK Ortsverband Altenkirchen lädt zum Sommerfest ein

Wie in jedem Jahr findet auch diesmal wieder das Sommerfest für VdK Mitglieder am Samstag, den 9. August 2025 ab 15.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Gieleroth statt. Eingeladen sind die Mitglieder des VdK Ortsverbandes Altenkirchen mit Partner oder Partnerin. Ebenso werden an diesem Nachmittag wieder die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im Ortsverband Altenkirchen überreicht. Natürlich darf die Musik und deftiges Essen nicht fehlen. Zusätzlich tritt auch wieder ein Überraschungsgast auf. Der Kostenbeitrag beträgt für Mitglieder 5,00 € pro Person.

Anmeldungen zu den Veranstaltungen bitte beim Vorstand des VdK-Ortsverbandes, Tel.: 02681 / 3310. Die Anmeldungen bitte mit Namen, Wohnort und Tel.-Nr. Sollte der Anrufbeantworter anspringen, bitte laut und deutlich sprechen. Unklare Aufsagen werden gelöscht. Alle Informationen werden auch auf der Webseite des VdK Ortsverbandes (www.vdk.de/ov-altenkirchen) bekannt gegeben. Anmeldungen ab dem 30. Juni 2025