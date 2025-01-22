GIELEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth

Am Donnerstag, 20. November 2025, 18:30 Uhr, findet im Brunnenhaus Herpteroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Satzung über die Benutzung und Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses der Ortsgemeinde Gieleroth Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Personalangelegenheiten Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes

Silas Becker, Ortsbürgermeister