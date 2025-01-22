GIELEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth
Am Donnerstag, 20. November 2025, 18:30 Uhr, findet im Brunnenhaus Herpteroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Satzung über die Benutzung und Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses der Ortsgemeinde Gieleroth
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Personalangelegenheiten
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
Silas Becker, Ortsbürgermeister