GIELEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth

Am Donnerstag, 20. November 2025, 18:30 Uhr, findet im Brunnenhaus Herpteroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Satzung über die Benutzung und Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses der Ortsgemeinde Gieleroth
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters
  3. Verschiedenes
  4. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Personalangelegenheiten
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters
  3. Verschiedenes

Silas Becker, Ortsbürgermeister

