GEROLSHEIM – Drei Schwerverletzte nach Verpuffung in mobiler Sauna in Gerolsheim

Samstagabend, 16. August 2025, gegen 22.15 Uhr ereignete sich eine Verpuffung in einer mobilen Sauna in Gerolsheim. Die mobile Sauna war auf einem privaten Gartengrundstück in Gerolsheim aufgestellt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich drei männliche Personen im Alter von 31, 34 und 38 Jahren in der Sauna. Durch die Verpuffung erlitten sie nicht lebensgefährliche Verbrennungen und wurden stationär in einem Ludwigshafener Krankenhaus aufgenommen. Zu den Hintergründen des Vorfalls, sowie die Ursache der Verpuffung liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Quelle: Polizei