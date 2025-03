GERMERSHEIM – 12-Jähriger aus Germersheim vermisst

Seit Montag, 03. März 2025, wird ein in Germersheim wohnender 12-Jähriger vermisst. Er verließ am Montag kurz vor 11:00 Uhr das elterliche Zuhause. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt und wurde nicht mehr gesehen. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste nicht aufgefunden werden. Beschreibung des 12-Jährigen: – 12 Jahre alt – schlanke Statur – dunkelhäutig – kurze, schwarz Haare – mit schwarzem Jogginganzug und schwarzen Schuhen bekleidet. Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/sHSWKco. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei