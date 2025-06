GEBHARDSHAIN – Unfallflucht auf Parkplatz vor Arztpraxis in Gebhardhain

Die Geschädigte stellte am Montagvormittag, 02. Juni 2025, um 10:30 Uhr ihren grauen Hyundai i10 vor einer Arztpraxis in der Hachenburger Straße 23 in Gebhardshain ab. Als sie um 11 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken ihre linke vordere Tür gestreift und so beschädigt hatte. Der Unfallverursacher verließ anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern die Unfallstelle. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0.