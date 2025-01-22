GEBHARDSHAIN – Schmuck- und Mineralienbörse im Gebhardshainer Rathaus

Der Förderverein der Grube Bindweide zeigte sich recht zufrieden mit dem Andrang mit der Schmuck- und Mineralienbörse im Gebhardshainer Rathaus. An dreizehn Ständen präsentierten Aussteller aus einem weiten Umkreis allerhand seltene und schöne Mineralstufen. Zu sehen gab es unter anderem Stücke von den Gruben Katzwinkel, Eupel, Ameise, Stahlberg oder Hollertszug. Aber auch ferne Länder wie Peru oder Argentinien glänzten mit wunderbaren Mineralien. Selbst die umstrittenen Heilsteine stießen auf Interesse. An einem der Stände konnten sich Kinder eiförmige Drusen aufknacken lassen. Im Inneren kam so mancher Schatz zum Vorschein. Hauptgast war aber die aktuelle Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich. Die junge Dame sah sich alles genau an und verteilte auch Präsente aus ihrer Schatzkiste an die jüngeren Besucher. Natürlich beantwortete sie auch Fragen rund um ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Auftrag des Fördervereins Deutsche Edelsteinstraße e.V. in Idar-Oberstein. Heidrich kam übrigens auch selbst in den Genuss eines Geschenks. Händlerin Irma Büdenhölzer aus Herdorf überreichte ihr ein kleines Stück Pyrit von der 1963 geschlossenen Grube „Vereinigung“ in Katzwinkel. Direkt neben dem Ausstellungs- und Verkaufsraum servierten die Damen des Bindweider Fördervereins leckeren Kuchen und trugen damit zum Erfolg der Börse bei. (bt) Fotos: Bernhard Theis