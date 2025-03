GEBHARDSHAIN – Reichlich Premieren – Am Wochenende gab es viel Spannendes von der Westerwälder Badmintonjugend

Eigentlich bestimmt zur Zeit ja eher der Karneval das Leben im Rheinland und einige unserer Spielerinnen waren mal nicht mit dem Schläger, sondern als Tänzerinnen unterwegs. Das hielt aber sechs unserer Jungs nicht davon ab, wieder auf Turnierreise zu gehen.

Ins hessische Hohenahr zog es Matti, Mika, Nico und Lukas Rehorst. Und da wären wir schon bei der ersten Premiere – denn für Matti und Mika war die D-Rangliste das erste richtige Turnier, bei dem um Ranglistenpunkte gespielt wurde. Die beiden U11er machten ihre Sache super, spielten gut mit und gewannen den ein oder anderen Satz. Hängen blieb auf jeden Fall das Gefühl, mithalten zu können und dass sich der Trainingseifer bezahlt macht. Nico und Lukas hatten eine AK höher gemeldet und landeten in der U15 im Einzel im Mittelfeld. Beim Doppel gelang Nico an der Seite von Sebastian Schweighöfer als Dritter sogar der Sprung aufs Treppchen.

Für die zweite Premiere sorgten unsere U11er Til Euteneuer und Leo Lindner. Die beiden gingen bei der 2.DBV A-RL in Gütersloh an den Start. Bereits am Samstag lief es im Einzel richtig rund. Mit je zwei Siegen in der Gruppenphase qualifizierten sich die Jungs fürs Viertelfinale. Hier zogen beide in hart umkämpften Begegnungen nur knapp den Kürzeren und sicherten sich einen Platz im oberen Mittelfeld. Beim sonntäglichen Doppelwettbewerb gelang Til und Leo nach einem wahren Fünfsatzkrimi der Einzug ins Halbfinale. Gegen die späteren Sieger war nach einem tollen Match dann zwar Endstation, aber erstmals schafften es zwei DJK’ler bei einer A-Rangliste aufs Treppchen – ein sehr starker dritter Platz im Wettkampf gegen die besten deutschen U11er!

Ein Extralob geht an Leos älteren Bruder Ben. Der U15er übernahm – offensichtlich erfolgreich – das Coaching während des gesamten Wochenendes: Gut gemacht! Da muss es uns bei der Suche nach Trainernachwuchs ja nicht Bange werden.