GEBHARDSHAIN – Premiere bei den Yonex German U17 Open – Leonie betritt in Refrath internationales Parkett

So ziemlich alles, was in Europa beim Badminton in der Altersklasse U17 Rang und Namen hat, traf sich wieder einmal in Refrath. Vor allem aus Dänemark, Frankreich, Holland, Belgien, Polen, Tschechien und der Schweiz war die Nachwuchselite angereist, um von Freitag bis Pfingstmontag die besten Spieler im Einzel, Doppel und Mixed zu ermitteln.

Mit dabei war erstmalig Leonie Euteneuer, die sich durch zahlreiche erfolgreiche Turnierteilnahmen in den letzten Wochen für die German Open qualifizieren konnte – nicht nur für die junge Steinerotherin eine Premiere, sondern auch für ihren Heimverein – so langsam wird es immer internationaler.

In dem sehr großen und stark besetzten Feld konnte die etatmäßige U15 Spielerin überraschend sowohl im Einzel, als auch im Mixed an der Seite von Ben Wenzelmann die erste Runde erfolgreich überstehen. Im knallharten K.o.-System war danach zwar erwartungsgemäß Schluss – die Fahrt hat sich für Leonie aber auf jeden Fall gelohnt. Hautnah die europäische Badmintonelite mitzuerleben und sogar in einem solchen Turnier selber antreten zu dürfen, war schon ein echtes Highlight mit einer gehörigen Portion Wettkampferfahrung für die kommenden Monate. Allein die Wartezeiten zwischen den Matches waren bisweilen etwas lang – dieses Defizit ließ sich in Refrath für die mitgereisten leidgeprüften Eltern allerdings hervorragend kompensieren: Die Pausen waren so lang, dass es für einen Besuch in den nahegelegenen Thermen reichte. Sehr zu empfehlen, wie man hörte – und daran kann man sehen, dass die Badmintonliebe der Kinder auch für Eltern einen Mehrwert mit sich bringen kann… (nao)