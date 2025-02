GEBHARDSHAIN – Große NRW-Tour für alle Altersklassen – Volles Programm am Wochenende hält Orga-Team und Trainer auf Trab

Gut, dass nicht gleichzeitig ein Spieltag bei der RMM war – denn sonst wäre das Betreuerteam endgültig verzweifelt. Um allen Kids des Nachwuchsteams von der U11 bis zur U19 die Chance zu geben, zu Saisonbeginn Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln, wurden drei verschiedene Turniere im benachbarten NRW angefahren. Dort waren die Felder durchweg stark besetzt und anspruchsvolle Spiele quasi garantiert. Den weitesten Weg hatten unsere U11er Leo Lindner und Til Euteneuer. Auf der A-RL in Lüdinghausen – der „Champions-League“ für die Jüngsten – zeigten die beiden im Einzel und Doppel eine bereits sehr gute Leistung. Bis aufs Treppchen reichte es noch nicht ganz: Etwas Lospech, kleine mentale Hänger und einige sehr knapp verlorene Matches verhinderten mehr – trotzdem sehenswert und vielversprechend!

Bei der C-RL in Bergisch-Gladbach waren die Brüder Nico und Lukas Rehorst (U13), sowie Jamie und Lenny Maus (U15) am Start. Auch hier gab es viele gute und enge Spiele zu sehen. Lenny verpasste am Ende als Vierter nur knapp die Medaillenränge – genauso wie Nico im Doppel an der Seite von Sebastian Schweighöfer.

Die dritte Truppe hatte sich zur C-RL nach Mühlheim auf den Weg gemacht. Hier traten Ben (U15) und Leonie Euteneuer an. Während Ben knapp sein Auftaktmatch im Einzel abgab aber danach alle 3 Platzierungsspiele für sich entscheiden konnte, räumte seine Schwester Leonie in der AK U17 konsequent ab. Im Mixed an der Seite von Ben Wenzelmann holte sie Silber, im Doppel zusammen mit Romy Oliva sogar Gold und in der Königsdisziplin Einzel verpasste sie nach einem dramatischen Dreisatzspiel im Finale nur haarscharf den 1.ten Platz!

Jetzt dürfen alle erst einmal kurz durchatmen, die vielen guten Momente mit in die nächsten Turniere nehmen, konsequent das verbessern, wo es noch holprig war und sich die gute Laune bewahren – denn die ist das Wichtigste!