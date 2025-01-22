GEBHARDSHAIN – Geschädigter eines Verkehrsunfalls in Gebhardshain ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am 02. Oktober 2025 befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin gegen 06:45 Uhr die Betzdorfer Straße aus Richtung Malberg kommend in Richtung Elben. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links in die Wissener Straße abzubiegen und missachtete den Vorrang eines entgegenkommenden 28-jährigen Motorrollerfahrers. Trotz einer eingeleiteten Bremsung konnte der 28-jährige eine Kollision nicht mehr vermeiden, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich – auch durch Zeugenangaben – der Verdacht, dass der Rollerfahrer nicht über die benötigte Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug verfügen könnte. Eine durch die Polizeibeamten durchgeführte Prüfstandsfahrt ergab, dass es sich bei dem Roller um ein fahrerlaubnispflichtiges Kleinkraftrad handelt. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte der 28-jährige tatsächlich nicht vorweisen. Somit erwartet beide Verkehrsunfallbeteiligte nun jeweils ein Strafverfahren. Quelle Polizei