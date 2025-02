GEBHARDSHAIN – Ein Wochenende ganz ohne Wettkampf geht ja auch nicht

Gelegentlich denken sich die Eltern der Badmintonkids ja vermutlich, dass ein Wochenende ohne irgendein Event auch mal ganz schön wäre. Leider bietet der Turnierkalender reichlich Möglichkeiten, Matchpraxis und Ranglistenpunkte zu sammeln und der harte Kern des Nachwuchsteams pausiert nur höchst ungern.

Immerhin ging es im Vergleich zu den letzten beiden Wochen etwas ruhiger zu. Zum einen wurde das BVR D-RLT in Bitburg angefahren. Dort gingen Lukas und Nico Rehorst sowie Nele Corten in der AK U15 an den Start. Die DJK’ler hatten allerdings auch mit einer vorangegangenen Erkältung zu kämpfen und waren konditionell noch nicht wieder voll einsatzbereit. So konnte sich nur Nele als Zweitplatzierte aufs Siegerpodest vorkämpfen. Da alle selbst als Spieler im Einsatz waren, mussten die Väter als Coaches einspringen und machten ihre Sache gut.

Nach Wesel machte sich Leonie Euteneuer auf den Weg. Sie hatte sich erstmals für ein DBV A-RLT qualifizieren können und trat in der AK U15 gegen die gesamtdeutsche Elite an. Dort wehte schon ein wenig internationales Flair durch die Rundsporthalle, denn neben Kids aus ganz Deutschland waren auch zahlreiche andere Nationalitäten vertreten. Alle Courts hatten digitale Zähltafeln und bei den meisten Matches leitete ein Schiedsrichter die Partie.

Im Mixed erwischte Leonie mit ihrem Partner aus Thüringen einen guten Start und gewann glatt das Erstrundenmatch. In der zweiten Runde waren die Gegner noch etwas zu stark und das folgende Platzierungsspiel ging nur knapp im dritten Satz verloren.

Im anschließenden Einzel stand am Ende eine ausgeglichene Bilanz zu Buche. Während das Auftaktspiel verloren ging, kämpfte sich Leonie in der zweiten Partie nach knapp verlorenem ersten Satz zurück, setzte den Matchplan konsequent um und holte sich gegen ihre chinesische Gegnerin verdient den Sieg. Mit der Performance auf ihrer ersten A-Rangliste kann sie damit sehr zufrieden sein.