GEBHARDSHAIN – Die Turniersaison 2025 ist eröffnet – Die erste Reise geht zur B-Rangliste der Gruppe Süd-Ost nach Augsburg

So richtig geht es ja für unser Nachwuchsteam erst nächste Woche in Jena los – dort lädt die Gruppe Mitte zur ersten B-Rangliste des Jahres der AK U13 und U19 ein – danach folgen weitere Turniere in der Region Schlag auf Schlag. Das dauerte einigen U15 und U17 Spielern aber offensichtlich zu lange und so versuchten Leonie Euteneuer und die beiden Bad Marienberger Ben Wenzelmann und Max Weyand auch ohne Landesquote bei der verbandsfremden B-Rangliste in Augsburg ins Feld zu kommen. Das gelang den Jungs im Doppel U17 und Leonie an der Seite der Schwanheimerin Romy Oliva in der AK U15.

Während die Jungs in ihrer neuen AK zwar eine gute Leistung ablieferten, aber noch keinen Sieg für sich verbuchen konnte, lief es bei Leonie super. Das Erstrundenmatch ging deutlich in zwei Sätzen an die Westerwald-Schwanheim-Kombi. Im Viertelfinale traf man auf die an 4 gesetzte Paarung, konnte sich aber ebenfalls in zwei Sätzen behaupten und damit ins Halbfinale einziehen.

Gegen die an Nummer 1 Gesetzten unterliefen Leonie und Romy dann ein paar Fehler zu viel und das Match ging verloren – die beiden waren sich aber anschließend einig, dass dort auch mehr möglich gewesen wäre. Trotzdem blieben die zwei beim Spiel um Platz drei fokussiert, mobilisierten alle Reserven und gingen nach drei hart umkämpften Sätzen schließlich als Siegerinnen vom Platz.

Starke Leistung zum Auftakt der Saison – da hat sich die lange Fahrt wirklich gelohnt. Ein dickes Dankeschön geht an den Fahrer und Betreuer – es ist für die Kids ja echt toll, Turniere in ganz Deutschland spielen zu dürfen – aber ohne die guten Geister im Hintergrund wäre das nicht möglich! (nao) Foto: DJK Gebhardshain