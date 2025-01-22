FÜRTHEN – Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten gefunden

Am Dienstagmittag gegen 14.30 Uhr stießen Bauarbeiter beim Ausschachtarbeiten im Neubaugebiet von Fürthen in Richtung Hamm auf ein ganz besonderes Fundstück. Im ersten Moment glaubte der Baggerfahrer in seiner Schaufel liegt ein großer Stein. Beim zweiten Blick war der Schrecken dann groß: Es handelte sich vermutlich um eine Bombe. Augenblicklich stellte man die Baggerarbeiten ein, begab sich in sichere Entfernung und verständigte die Polizei. Dann ging alles seinen gewohnten Gang. Schon bald war der Koblenzer Kampfmittelräumdienst vor Ort und konnte bestätigen: Es handelt sich um eine 75 kg Splitterbombe. Zum Glück befindet sich das Hammer Feuerwehrhaus in der Nähe und so waren die Rettungskräfte schnell vor Ort. Im Umkreis von 300 Metern mussten alle Anwohner ihre Häuser verlassen. Das Gasthaus im Siegtal diente als Sammelpunkt. Inzwischen war die Zahl der Kräfte seitens Feuerwehr, DRK, DLRG und Polizei auf 85 angestiegen. Alle Straßen im Umkreis des Bombenfundes waren gesperrt. Niemand durfte das Gebiet betreten. Mit einer Drohne überwachte die Löschgruppe Berod das Gelände. Die Einsatzzentrale lag im heimischen Feuerwehrhaus. Einsatzleiter war Alexander Müller. Kurz nach 19 Uhr dann die Entwarnung: Die Bombe ist entschärft und keine Gefahr mehr. Die Anwohner konnte zurückkehren. (bt) Fotos: Bernhard Theis (5), Baufirma BMV (1).