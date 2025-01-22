FRIEDEWALD – Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin in Friedewald

Eine 82-jährige befuhr am 15. August 2025 gegen 12:45 Uhr mit ihrem VW die Hachenburger Straße aus der Ortsmitte kommend in Richtung Langenbach b. K. und beabsichtigte nach links in die Amselstraße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden 27-jährigen Radfahrers, sodass es zu einer Frontalkollision kam. Der Radfahrer verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei