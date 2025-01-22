FRIEDEWALD – Diebstahl von Kupferdachrinnen in Friedewald

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 15. und Montag, 16.02.2026, entwendete eine Täterschaft ca. 3 m Kupferdachrinnen und entsprechendes Fallrohr an einem alten „Backes“ unterhalb des Schlosses Friedewald. Aufgrund der verstärkten Befestigungen muss dies mit grober Gewalt geschehen sein. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei