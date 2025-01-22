FRIEDEWALD – 60-jähriges Jubiläum – Landrat zu Besuch bei Mudersbach GmbH in Friedewald.

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Mudersbach GmbH in Friedewald besuchte Landrat Dr. Peter Enders das Familienunternehmen. Begleitet wurde er von Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen, sowie den Bürgermeistern Helmut Stühn (Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf) und Karl-Heinz Buhl (Ortsgemeinde Friedewald).

Die Mudersbach GmbH, gegründet 1965, hat sich von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem international agierenden Unternehmen entwickelt. Mit 85 Mitarbeitern ist das Unternehmen ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und spezialisiert auf Metallverarbeitung, Stahlbau und Umformung. Besonders beeindruckend ist die Fertigung großer Blech- und Stahlkonstruktionen, die weltweit nachgefragt werden. So können z.B. Bleche bis zu einer Länge von 15 Metern gebogen oder mit einer Materialstärke von 150 mm gekantet werden. Die Kunden kommen u.a. aus der Hüttenindustrie, der Chemieindustrie und der Energiebranche. Geführt wird das Unternehmen von Bernd Mudersbach und seinem Sohn Michel.

Landrat Enders würdigte nicht nur die Leistungen und Erfolge des kontinuierlich gewachsenen Familienunternehmens, sondern auch die enge Verbundenheit der Firma Mudersbach mit der Region sowie das soziale Engagement, das sich in zahlreichen Spenden und Projekten (z.B. für Sportvereine oder den Erhalt der Bergbautradition) widerspiegelt. „Auch als Ausbildungsbetrieb übernehmen Sie eine wichtige Aufgabe“, so Enders. Zu den Auszubildenden gehören auch zwei junge Männer aus Vietnam, die im Rahmen eines Programms zur Fachkräftegewinnung aus dem Ausland eingestellt wurden. Schon in der Heimat haben die beiden mit Stahl gearbeitet und wollen dieses Interesse mit einer Ausbildung vertiefen.