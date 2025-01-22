FREUDENBERG – Erster Fleckermarkt am 13. September 2025 – Trödelflair im Alten Flecken

Am kommenden Samstag, 13. September 2025, feiert der Fleckermarkt im historischen Alten Flecken seine Premiere. Von 14 bis 20 Uhr verwandelt sich das malerische Fachwerk-Ensemble in ein buntes Trödelparadies, in dem Besucherinnen und Besucher stöbern, feilschen und besondere Fundstücke entdecken können.

Der Fleckermarkt ist Teil der Heimatshoppen-Aktionstage 2025 und bietet weit mehr als einen klassischen Markt: Er lädt ein zu Nachbarschaft, Begegnung und gemeinschaftlichem Miteinander.

Über 100 Stände – aufgebaut von Freudenbergerinnen und Freudenbergern, dem örtlichen Einzelhandel, Gastronomen sowie Künstlerinnen und Künstlern – sorgen für eine abwechslungsreiche Mischung aus Vintage-Schätzen, Trödel und Handgemachtem. Neuware ist nicht zugelassen, sodass der ursprüngliche Charme eines echten Flohmarkts im Mittelpunkt steht.

Das Interesse war überwältigend: Alle Standplätze sind inzwischen vergeben. Für die Besucherinnen und Besucher bedeutet das ein besonders reichhaltiges Angebot und jede Menge Entdeckungsmöglichkeiten in den historischen Gassen. Freudenberg WIRKT in Kooperation mit der Stadt Freudenberg.