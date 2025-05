FREUDENBERG – Die Südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg startet in die Spielzeit 2025

Die Südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg lädt in der Saison 2025 erneut zu zwei ganz besonderen Theatererlebnissen ein: Für Kinder und Familien gibt es ein fantasievolles Detektivabenteuer – „Es war einmal… ???“ –, während mit Shakespeares „Die lustigen Weiber von Windsor“ ein pointenreiches Stück Weltliteratur das Abendpublikum begeistert. Zwei Produktionen, ein gemeinsames Ziel: gemeinsame Zeit voller Magie, Witz und Theaterfreude schenken.

Kindertheater voller Fantasie: „Es war einmal… ???“ – Eine märchenhafte Weltpremiere

Was ist los, wenn plötzlich Teile aus alten Geschichten verschwinden? Genau das entdeckt Charlie bei ihrer abendlichen Vorleseroutine – und schon beginnt ein aufregendes Abenteuer. Gemeinsam mit ihren Freunden macht sie sich auf die Suche nach der Ursache. In einer alten Bibliothek treffen die Kinder auf die Hüterin der Geschichten, die ihnen ein geheimes Tor in die Märchenwelt zeigt. Doch dort herrscht Unruhe: Viele bekannte Figuren stecken fest, weil entscheidende Elemente in ihren Geschichten fehlen. Die Freunde müssen die Welt der Märchen retten – und das Publikum wird zum aktiven Teil der Lösung. Können die Kinder das Rätsel rechtzeitig lösen? Und wer steckt hinter dem drohenden Verschwinden aller Geschichten?

Mit viel Witz, Fantasie und einer gehörigen Portion Mitmach-Spannung entführt diese neue Inszenierung von Britt Löwenstrom unter der Spielleitung von Chiara Gieseler kleine und große Zuschauer auf eine turbulente Reise durch die Welt der Märchen – ein unvergesslicher Nachmittag für die ganze Familie!

Klassiker voller Komik: „Die lustigen Weiber von Windsor“ – Shakespeare trifft auf Schlagfertigkeit. Sir John Falstaff hat ein Problem: Er ist pleite. Doch der gewitzte Ritter hat einen Plan – oder glaubt zumindest, einen zu haben. Er will gleich mehrere verheiratete Damen aus Windsor bezirzen und um ihr Geld bringen. Doch seine identischen Liebesbriefe fliegen schnell auf – die Damen durchschauen sein Spiel und drehen den Spieß genüsslich um.

Was folgt, ist eine Reihe köstlich inszenierter Streiche, bei denen Falstaff mehrfach hereingelegt und auf die Bühne des allgemeinen Spotts gestellt wird. „Die lustigen Weiber von Windsor“ erzählt mit Charme, Humor und feinsinniger Ironie von Liebe, List und den kleinen menschlichen Schwächen.

Unter der Regie von Britt Löwenstrom und der Spielleitung von Christina Schaab erweckt das Ensemble eine Shakespeare-Komödie voller Leben – mit prachtvollen Kostümen, Musik und dem besonderen Flair der Freudenberger Freilichtbühne. Die lustigen Weiber von Windsor: 14. Juni 2025, 20 Uhr – Es war einmal ???: 15. Juni 2025, 15 Uhr – Theatersommer 2025 auf der Freilichtbühne Freudenberg: Rätsel, Romantik und Riesenlacher unter freiem Himmel. Fotos: Sven Gerlach