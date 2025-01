FREILINGEN – Baumeister Biber ist wieder da! Naturschutzinitiative e.V. (NI) lädt zu Biber Sonntagen ein

Nachdem der Biber seit dem Spätherbst 2021 verschwunden war, ist er vor einigen Monaten im Jahre 2024 wieder zurückgekehrt. Die Naturschutzinitiative e.V. (NI) lädt daher wieder zu mehreren Biber-Sonntagen ein.

Die Exkursion vermittelt unter der fachkundigen Leitung von Naturwissenschaftlern der NI spannende Eindrücke in die sich entwickelnde und ständig verändernde natürliche Dynamik im Jahreskreislauf des vom Biber geschaffenen Biotops in Freilingen. Kinder und Erwachsene erfahren hier viel Wissenswertes über die Lebensweise des Bibers, sehen Spuren seiner Tätigkeit und können viele der Arten beobachten, die in Folge des Wasseraufstaus hier neu heimisch geworden sind.

Die Biber-Sonntage finden am 09.02.2025, 13.04.2025 und am 31.08.2025 jeweils von 11.00 Uhr bis ca.13.00 Uhr statt. Biber-Exkursionen für Kindergärten und Schulen sind nach Absprache möglich.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter: anmeldung@naturschutz-initiative.de oder über das Anmeldeformular auf der NI-Homepage. Die Teilnahme ist kostenfrei, über eine Spende freut sich die Naturschutzinitiative e.V. (NI). Infos und Kontakt: www.naturschutz-initiative.de – info@naturschutz-initiative.de Foto: Ingo Kühl, Naturschutzinitiative e.V. (NI)