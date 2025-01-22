FLUTERSCHEN – Ortsbürgermeister und neuer Gemeinderat nehmen ihre Arbeit in Fluterschen auf

Nach dem ein Großteil der Mitglieder des Ortsgemeinderates Fluterschen das Ratsmandat niedergelegt hatte, waren kraft Gesetzes Neuwahlen in der Ortsgemeinde durchzuführen. Am 31.05.2026 stimmten die Bürgerinnen und Bürger von Fluterschen über die Besetzung des neuen Gemeinderates ab und wählten gleichzeitig Knut Lauterbach, bisheriger Amtsinhaber, in Urwahl zum alten und neuen Ortsbürgermeister.

In seiner konstituierenden Sitzung am 16.06.2026 kam der Ortsgemeinderat nun erstmalig in der neuen Konstellation zusammen. Nach der Verpflichtung aller Ratsmitglieder zur gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Funktion, erfolgte die Amtseinführung von Knut Lauterbach zum Ortsbürgermeister. Im weiteren Verlauf der Tagesordnung wählte der Gemeinderat Elias Gäfgen zum neuen Ersten Beigeordneten und Guido Rörig zum weiteren Beigeordneten der Gemeinde. Als Vertreter im Amt, bilden sie unterstützend mit Ortsbürgermeister Knut Lauterbach, die „Spitze“ der Ortsgemeinde.

Bürgermeister Fred Jüngerich gratulierte dem Ortsbürgermeister und allen Ratsmitgliedern ganz herzlich zur Wahl. „Ich freue mich, dass sich für Fluterschein ein motiviertes Ratsteam gefunden hat und wünsche dem Ortsbürgermeister und allen Ratsmitgliedern eine konstruktive und immer faire Zusammenarbeit.“