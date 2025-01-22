Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

von

FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 26. August 2025, 19:00 Uhr, findet im Vereinsheim „Ob da Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung

  1. Informationen des Ortsbürgermeisters
  2. Einwohnerfragestunde
  3. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Verschiedenes

Knut Lauterbach, Ortsbürgermeister

Beitrag teilen