FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Dienstag, 26. August 2025, 19:00 Uhr, findet im Vereinsheim „Ob da Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung: Öffentliche Sitzung
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
- Verschiedenes
Knut Lauterbach, Ortsbürgermeister