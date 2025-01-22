FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen

Am Dienstag, 16. Juni 2026, ab 18:00 Uhr, findet im Vereinsheim „Ob da Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Verpflichtung der Ratsmitglieder Ernennung des Ortsbürgermeisters Wahl, Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung der/des Ersten Beigeordneten Wahl, Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung der/des weiteren Beigeordneten Beschlussfassung über die Bildung von Ausschüssen und deren Aufgaben Wahl der Ausschussmitglieder und Stellvertreter Wahl der Mitglieder der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Friedhofverband Almersbach, Fluterschen, Stürzelbach“ Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Koblenzer Straße 7 und 9“ der Ortsgemeinde Fluterschen gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

Anerkenntnis der Planung

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Koblenzer Straße 7 und 9“ der Ortsgemeinde Fluterschen gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

Erneute Offenlage

Erteilung des Einvernehmens zu einer Bauvoranfrage für den Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses in zweiter Reihe; Bestätigung einer Eilentscheidung Verschiedenes Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Verschiedenes

Knut Lauterbach

Ortsbürgermeister