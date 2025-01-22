Bürgerkurier

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FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen

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FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen

Am Dienstag, 16. Juni 2026, ab 18:00 Uhr, findet im Vereinsheim „Ob da Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
  2. Ernennung des Ortsbürgermeisters
  3. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung der/des Ersten Beigeordneten
  4. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung der/des weiteren Beigeordneten
  5. Beschlussfassung über die Bildung von Ausschüssen und deren Aufgaben
  6. Wahl der Ausschussmitglieder und Stellvertreter
  7. Wahl der Mitglieder der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Friedhofverband Almersbach, Fluterschen, Stürzelbach“
  8. Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Koblenzer Straße 7 und 9“ der Ortsgemeinde Fluterschen gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

Anerkenntnis der Planung

  1. Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Koblenzer Straße 7 und 9“ der Ortsgemeinde Fluterschen gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

Erneute Offenlage

  1. Erteilung des Einvernehmens zu einer Bauvoranfrage für den Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses in zweiter Reihe; Bestätigung einer Eilentscheidung
  2. Verschiedenes
  3. Informationen des Ortsbürgermeisters
  4. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Verschiedenes

Knut Lauterbach

Ortsbürgermeister

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