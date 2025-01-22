FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen
FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen
Am Dienstag, 16. Juni 2026, ab 18:00 Uhr, findet im Vereinsheim „Ob da Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Verpflichtung der Ratsmitglieder
- Ernennung des Ortsbürgermeisters
- Wahl, Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung der/des Ersten Beigeordneten
- Wahl, Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung der/des weiteren Beigeordneten
- Beschlussfassung über die Bildung von Ausschüssen und deren Aufgaben
- Wahl der Ausschussmitglieder und Stellvertreter
- Wahl der Mitglieder der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Friedhofverband Almersbach, Fluterschen, Stürzelbach“
- Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Koblenzer Straße 7 und 9“ der Ortsgemeinde Fluterschen gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
Anerkenntnis der Planung
- Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Koblenzer Straße 7 und 9“ der Ortsgemeinde Fluterschen gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
Erneute Offenlage
- Erteilung des Einvernehmens zu einer Bauvoranfrage für den Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses in zweiter Reihe; Bestätigung einer Eilentscheidung
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Verschiedenes
Knut Lauterbach
Ortsbürgermeister