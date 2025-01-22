FLUTERSCHEN – Neuer und alter Ortsbürgermeister für Fluterschen Nach erfolgter Mandatsniederlegung des Großteils der Ratsmitglieder des Ortsgemeinderates Fluterschen im März waren kraft Gesetzes Neuwahlen in der Ortsgemeinde durchzuführen. Da auch der Ortsbürgermeister seinerzeit vom Gemeinderat gewählt worden war, waren auch für diese Funktion Neuwahlen erforderlich. Der bisherige Amtsinhaber Knut Lauterbach stellte sich erneut der verantwortungsvollen Aufgabe und wurde in der Kommunalwahl am 31.05.2026, diesmal in Urwahl, von den Bürgerinnen und Bürgern Fluterschens wiedergewählt. Lauterbach erhielt hierbei 68,5 % der Stimmen. Bürgermeister Fred Jüngerich gratulierte dem neuen und alten Ortsbürgermeister zur Wahl und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner Amtsführung. „Sich mutig und entschlossen dieser Verantwortung zu stellen, ist eine gute Basis für gute kommunalpolitische Arbeit“, so Jüngerich. Am 16.06. findet die konstituierende Sitzung des neugewählten Ortsgemeinderates statt, in der auch die Ernennung des Ortsbürgermeisters erfolgt.

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