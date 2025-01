FLUTERSCHEN – Heimat- und Brauchtumspflege Fluterschen Spendenübergabe

Mit großer Freude und Dankbarkeit wurde eine Spende in Höhe von 8.000 Euro an die Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten übergeben. Diese Summe wurde durch das Open-Air Konzert „Wäll-Air“, das am 31. August 2024 in Fluterschen stattfand, erwirtschaftet. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Dank der großzügigen Unterstützung von Sponsoren und zahlreichen Besuchern konnte ein beeindruckender Erlös erzielt werden, der nun den betroffenen Kindern und ihren Familien zugutekommt.

„Wir sind überwältigt von der großartigen Resonanz und der Unterstützung“, so die Verantwortlichen, und weiter „es ist inspirierend zu sehen, wie sich alle zusammengetan haben, um für einen so wichtigen Zweck zu spenden. Jeder Euro zählt und hilft, das Leben der betroffenen Kinder ein Stück weit zu verbessern.“ Die Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten setzt sich seit vielen Jahren für die Unterstützung von krebserkrankten Kindern und deren Familien ein: „Wir sind sehr dankbar für diese großzügige Spende“, erklärten die Vertreter der Kinderkrebshilfe, „sie wird uns helfen, unsere Arbeit fortzusetzen und den Kindern und ihren Familien die Unterstützung zu bieten, die sie dringend benötigen.“ Das Open-Air Konzert „Wäll-Air“ bot nicht nur ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit für die Gemeinschaft zusammenzukommen. Die Organisatoren bedanken sich nochmals herzlich bei allen Sponsoren, Künstlern und Besuchern, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.