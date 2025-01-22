FLAMMERSFELD – Vermisstenfahndung in Flammersfeld – Öffentlichkeitsfahndung nach weiblicher Person

Derzeit sucht die Polizei, zusammen mit der Feuerwehr und unter Einsatz des Polizeihubschraubers, im Raum Flammersfeld, nach der 38-jährigen Julia F. Sie wird wie folgt beschrieben: – weiblich -160 groß – dunkelblonde sehr kurz geschnittene Haare – Sie trägt Ohrringe und zwei Ketten – sowie ein Blusenartiges T-Shirt und eine kurze Hose. Die Vermisste könnte orientierungslos sein oder sich in einer hilflosen Lage befinden.

Sollten Sie die Person sehen oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort haben melden Sie sich bitte bei der zuständigen Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Nummer: 02681-9460. Foto: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6328067. Quelle: Polizei