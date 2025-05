FLAMMERSFELD – „Senioren-Frühstück“ mit der Gemeindeschwester plus in Flammersfeld

Am Dienstag, 29. April 2025, fand in der Bäckerei Anhalt in Flammersfeld erstmals ein Senioren-Frühstück mit der Gemeindeschwester plus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Lena Mertgen, statt. Von 10 bis 12 Uhr kamen Seniorinnen und Senioren aus der Umgebung in gemütlicher Atmosphäre zusammen, um sich bei Kaffee und frischen Backwaren auszutauschen.

Lena Mertgen, die seit dem 1. März 2025 als Gemeindeschwester plus in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld tätig ist, nutzte die Gelegenheit, sich den Teilnehmenden persönlich vorzustellen. Sie erläuterte ihren Aufgabenbereich und stand für viele interessierte Fragen zur Verfügung – etwa zur Alltagsgestaltung, zu Unterstützungsangeboten oder zum Thema Nachbarschaftshilfe.

Der offene Austausch wurde von allen Anwesenden sehr geschätzt. Viele Gäste zeigten sich erfreut über das neue Angebot und äußerten den Wunsch nach regelmäßigen Treffen in dieser Form. Das Frühstück bot nicht nur Gelegenheit zum Kennenlernen, sondern auch eine wichtige Plattform für Information, Kontaktpflege und Geselligkeit.

Mit dem Projekt „Gemeindeschwester plus“ verfolgt die Verbandsgemeinde das Ziel, die Lebensqualität älterer Menschen zu stärken und sie dabei zu unterstützen, möglichst lange selbstständig in ihrer gewohnten Umgebung leben zu können. Beratung, Vermittlung und persönliche Ansprache stehen dabei im Mittelpunkt.

Ein herzlicher Dank gilt der Bäckerei Anhalt für die freundliche Unterstützung und die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Weitere Veranstaltungen mit der Gemeindeschwester plus sind bereits in Planung. Wer sich über das Angebot informieren oder einen Termin vereinbaren möchte, erreicht Lena Mertgen telefonisch unter 02681 85-111 oder per E-Mail an gemeindeschwester@vg-ak-ff.de.

Foto: Gemütlicher Austausch beim ersten Senioren-Frühstück mit der Gemeindeschwester plus Lena Mertgen in Flammersfeld