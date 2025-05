FLAMMERSFELD – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 in Flammersfeld – drei Personen schwer verletzt

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr am Freitagvormittag, 09. Mai, gegen 11:00 Uhr eine 64-jährige Pkw-Fahrerin die Rheinstraße, aus Richtung Neuwied kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In der Ortslage Flammersfeld geriet sie auf den linken Fahrstreifen und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die 44-jährige Fahrerin dieses Fahrzeuges sowie ein 56-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt. Die 64-jährige Fahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Alle drei Personen wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei