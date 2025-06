FLAMMERSFELD – Pfarrer Karsten Matthis verabschiedet sich nach vier Jahren aus Flammersfeld

Nach vier engagierten Jahren in der Evangelischen Kirchengemeinde Flammersfeld und im Kirchenkreis Altenkirchen verabschiedet sich Pfarrer Karsten Matthis in den Ruhestand. Zum 1. September 2025 wird er – im 66. Lebensjahr – seinen aktiven Dienst beenden.

In einem persönlichen Rückblick äußert sich Matthis dankbar für die vielfältigen Erfahrungen und Begegnungen, die ihn in seiner Zeit in Flammersfeld geprägt haben. Besonders bewegend waren für ihn die Gottesdienste mit der Grundschule Flammersfeld, der Lebenshilfe und dem Jugendwohnen (JuWo). Auch die ökumenischen Weltgebetstage der Frauen sowie die Arbeit mit Katechumenen und Konfirmanden – inklusive Freizeiten und einem unvergesslichen Besuch eines Bundesligaspiels – bleiben ihm in guter Erinnerung.

„Ich gehe in der Hoffnung, dass ich Familien, die um einen lieben Menschen trauerten, ein wenig begleiten und trösten konnte“, so Matthis. Ebenso hofft er, bei Taufen und Hochzeiten die richtigen Worte gefunden zu haben.

Mit großer Freude blickt er auf die engagierten Nachmittage der Frauenhilfe und des Seniorenkreises zurück, bei denen besonders die persönlichen Reiseberichte beeindruckten. Ein besonderes Anliegen war ihm auch die Gesprächsreihe „Gott und die Welt“, die theologische und gesellschaftliche Impulse setzt – nicht selten über die Grenzen der Kirchengemeinde hinaus.

Sein Dank gilt den hauptamtlich Mitarbeitenden der Kirchengemeinde – insbesondere dem Gemeindebüro, dem Küster, dem Kirchenmusiker und allen ehrenamtlich Engagierten, die ihn auf vielfältige Weise unterstützt haben.

„Mit meiner Familie freue ich mich nun auf den Ruhestand – und auf mehr gemeinsame Zeit, insbesondere auch für längere Reisen“, sagt Karsten Matthis. Kirchlich aktiv bleiben will er weiterhin in seinem früheren Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel.

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt herzlich zur Verabschiedung von Pfarrer Matthis ein. Auf eigenen Wunsch findet diese im Rahmen des Heuberg-Gottesdienstes am Sonntag, 6. Juli 2025, um 10 Uhr statt. Bei gutem Wetter wird der Gottesdienst auf dem Heuberg gefeiert, bei Regen in der Evangelischen Kirche in Birnbach.

Der Kirchenkreis Altenkirchen und die Kirchengemeinde Flammersfeld danken Pfarrer Karsten Matthis herzlich für seinen Dienst und wünschen ihm für den kommenden Lebensabschnitt Gottes reichen Segen und alles Gute. Foto: Pfarrer Karsten Matthis (privat)